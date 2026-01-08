Гасилин - о тренировках в "Зените": даже не хотелось приходить

По словам экс-футболиста, на тренировках молодые игроки регулярно сталкивались с давлением со стороны более опытных партнёров.
- Даже не хотелось приходить на тренировки. Керж мог так напихать, что реально не было желания появляться. Нам с Лукой Джорджевичем постоянно прилетало, - передаёт слова Гасилина "Матч ТВ".
Алексей Гасилин завершил профессиональную карьеру зимой 2022 года. На данный момент ему 29 лет.
В текущем сезоне чемпионата России на первой строчке идет "Краснодар", у которого в активе 40 баллов. Далее располагаются "Зенит" и "Локомотив", набравшие по 39 и 37 очков. РПЛ возобновится в конце февраля.
Фото: ФК "Зенит"