По информации инсайдера Ивана Карпова в его телеграм-канале, московский клуб планирует досрочно вернуть аргентинского форварда из аренды в "Крыльях Советов", после чего контракт с игроком будет расторгнут. Таким образом, стороны окончательно разойдутся уже этой зимой.
Сообщается, что при расторжении соглашения Гайч получит компенсацию в размере 15 миллионов рублей - сумма соответствует заработной плате футболиста за полтора месяца.
В текущем сезоне нападающий принял участие в трёх матчах РПЛ и не отметился результативными действиями. Права на Гайча принадлежат ЦСКА с сезона-2020/2021.
ЦСКА решил расторгнуть контракт с нападающим - источник
Фото: ПФК ЦСКА