ЦСКА решил расторгнуть контракт с нападающим - источник

ЦСКА в ближайшее время прекратит сотрудничество с нападающим Адольфо Гайчем.
Фото: ПФК ЦСКА
По информации инсайдера Ивана Карпова в его телеграм-канале, московский клуб планирует досрочно вернуть аргентинского форварда из аренды в "Крыльях Советов", после чего контракт с игроком будет расторгнут. Таким образом, стороны окончательно разойдутся уже этой зимой.

Сообщается, что при расторжении соглашения Гайч получит компенсацию в размере 15 миллионов рублей - сумма соответствует заработной плате футболиста за полтора месяца.

В текущем сезоне нападающий принял участие в трёх матчах РПЛ и не отметился результативными действиями. Права на Гайча принадлежат ЦСКА с сезона-2020/2021.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится