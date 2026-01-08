По мнению экс-футболиста, динамовцам будет крайне сложно включиться в борьбу за чемпионство из-за серьёзного отставания от лидеров, однако сезон ещё можно считать успешным при удачном выступлении в Кубке страны.
- "Динамо", как своей любимой команде, желаю выбраться из кризиса и бороться за топ-3. На чемпионство команде будет тяжело претендовать. Отрыв от первого места большой. Но в 2026 году "Динамо" обязано бороться за победу в Кубке, - цитирует Ромащенко Metaratings.ru.
"Бело-голубые" с 21 очком занимают десятое место в чемпионате России. Первый матч после зимней паузы команда проведёт 1 марта против "Крыльев Советов".
Экс-футболист "Динамо" рассказал, за счёт чего клуб может спасти сезон
Бывший полузащитник "Динамо" Максим Ромащенко поделился ожиданиями от выступления московского клуба во второй части сезона РПЛ, а также оценил перспективы команды в Кубке России.
Фото: ФК "Динамо"