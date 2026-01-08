"Осеннюю часть чемпионата "Локомотив" провел, проанализировав неудачи прошлого сезона. Но все-таки были необязательные ничьи, которых было прямо много. Не может себе такого позволять команда, которая хочет бороться за титул. Но несомненно в "Локомотиве" сделали выводы по неудачам прошлого сезона. Свой шаг вперед клуб точно сделал", — приводит слова Билялетдинова Legalbet.
По итогам предыдущего сезона команда Михаила Галактионова расположилась на шестом месте, уступив "Динамо", "Спартаку", ЦСКА, "Зениту" и "Краснодару".
"Локомотив" ушел на зимнюю паузу в чемпионате России на третьем месте. После 18-ти прошедших туров команда набрала 37 очков и отстает от лидирующего "Краснодара" на три очка. Первая встреча железнодорожников после перерыва состоится 28 февраля в Москве. В этот день "Локомотив" на своей арене примет "Пари НН" в 19-м туре Российской Премьер-лиги.
Экс-тренер "Локо" оценил шансы команды на чемпионство
Фото: РИА Новости