Вице-президент РФС назвал пенальти Сафонова самым запоминающимся событием года

"Наверное, вот то, что сделал Матвей Сафонов недавно. Отбил четыре пенальти, это точно войдет в историю, запоминающееся событие", – приводит слова Соловьева ТАСС.
В декабре Матвей Сафонов помог "ПСЖ" одержать победу над "Фламенго" в финале Межконтинентального кубка ФИФА. В основное время встреча завершилась со счетом 1:1. Однако по серии пенальти парижане оказались сильнее (2:1). Россиянин обил четыре из пяти 11-метровых ударов и был признан лучшим игроком матча. Кроме того, Сафонов установил историческое достижение как первый вратарь, отразивший четыре пенальти в серии на турнире ФИФА.
Сафонов перешел из "Краснодара" в "ПСЖ" летом 2024 года. Вместе с французской командой он выиграл чемпионат и Кубок страны, а также лигу чемпионов УЕФА.
