"Дорогие болельщики, пришло время прощаться! Хочу сказать вам огромное спасибо! За вашу веру, шум на трибунах, за то, что были рядом в самые трудные минуты и разделяли с нами моменты радости! Оставайтесь всегда рядом с командой. До новых встреч!" — приводит слова Зотова пресс-служба "Оренбурга".
Пресс-служба "Оренбурга" объявила об уходе Зотова из команды в четверг, 8 января. Стороны расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию.
Зотов выступал за "Оренбург" с лета 2024 года. За это время он вышел на поле в 45 матчах во всех турнирах. В текущем сезоне Зотов принял участие в 10 матчах. В девяти из них он выступил капитаном команды, но не отметился результативными действиями. Ранее он также играл в составе команды в сезоне-2019/20.
На данный момент "Оренбург" находится в зоне вылета на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 12 очков после 18-ти туров чемпионата России.
Экс-капитан "Оренбурга" Зотов обратился к болельщикам после ухода из команды
Бывший защитник и капитан "Оренбурга" Георгий Зотов прокомментировал свой уход из команды.
Фото: ФК "Оренбург"