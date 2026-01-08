Бывший вице-президент "Локомотива" уверен, что сборная России сыграет на ЧМ-2030

"Уверен, что Россия будет играть на чемпионате мира в 2030 году. Хотя путь снятия санкций не такой быстрый, если мы вспомним Октябрьскую революцию 1917 года, а впервые сыграли на чемпионате мира по футболу в 1958 году. Но сейчас Россия вернула себе величие. Мы должны сыграть следующем на чемпионате мира",— приводит слова Белоуса "Советский спорт".
Российские футбольные клубы и национальная команда отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Чемпионат мира по футболу-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.
Чемпионат мира 2030 года состоится в Испании, Португалии и Марокко. Турнир начнется 13 июня и завершится 21 июля 2030 года. Матчи открытия пройдут в Уругвае, Аргентине и Парагвае.
