Заварзин: у "Динамо" есть качественные игроки, но нет результата

Экс-гендиректор "Динамо" Юрий Заварзин раскритиковал текущее состояние московского клуба, выразив недоумение из-за расхождения между качеством состава и результатами команды.
Фото: ФК "Динамо"
- Футболисты вроде бы хорошие, но результата нет. Проблемы есть и в атаке, и в полузащите, и в обороне. Команда идёт на десятом месте, хотя в прошлом году был шанс побороться за чемпионство, - сказал Заварзин "Советскому спорту".

"Динамо" имеет в активе 21 очко и располагается на десятой позиции в чемпионате России. Лидирует в РПЛ "Краснодар", набравший 40 баллов в осеннем отрезке турнира.

В первом матче после возобновления сезона столичная команда дома примет "Крылья Советов", встреча 19-го тура запланирована на 1 марта, старт игры - в 14:00 мск.

