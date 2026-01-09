"Ещё один трофей": Сафонов отреагировал на победу "ПСЖ"

Вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов высказался после победы своей команды в матче за Суперкубок Франции.

Фото: ФК "ПСЖ"

Парижане одолели "Марсель" в серии пенальти после ничьей в основное время - 2:2 (4:1 по пенальти).



Российский голкипер прокомментировал успех команды в своих социальных сетях. Сафонов, который сейчас травмирован, опубликовал видео в личном телеграм-канале, где эмоционально поздравил болельщиков с завоеванным трофеем.



- Ну что, всех с победой в серии пенальти. И, наверное, время с вами вместе поднять трофей. Але. Ещё один. Пожалуйста, - поделился радостью вратарь.



Отметим, что 26-летний вратарь выступает за парижан с 2024 года. За это время он уже завоевал семь трофеев в составе французского гранда, включая победу в Лиге чемпионов.