Первак - о "Спартаке": проблема не в тренере, а в менеджменте

По его мнению, корень проблем кроется не в работе тренерского штаба, а в действиях руководства.
- Я давно говорил, что проблема не в тренере, а в менеджменте. Объективно, давно уже нет нормального руководителя, генерального директора, который бы смог контролировать всю эту работу, - цитирует Первака "Спорт день за днём".
Напомним, 5 января главным тренером москвичей стал испанец Хуан Карседо, подписавший контракт на два с половиной года. До этого специалист работал на Кипре с "Пафосом", который приводил к чемпионству, а также выводил его в Лигу чемпионов.
"Спартак" набрал в 18 турах 29 баллов и идёт на шестом месте в чемпионате России. После зимнего перерыва красно-белые в 19-м туре РПЛ в гостях сыграют против "Сочи", матч пройдёт 1 марта.
Экс-гендиректор "Спартака" Юрий Первак прокомментировал ситуацию с управлением клубом, затронув тему неудачной трансферной политики красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"