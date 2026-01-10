5 января на пост главного тренера красно-белых был назначен испанец Хуан Карлос Карседо, ранее наставником бело-голубых утвердили Ролана Гусева.
"Таким командам, как "Спартак" и "Динамо", нужен тренер, который имеет бэкграунд с этой командой. Одно дело — работать в команде, которая ни на что не претендует. Другое — работать в "Спартаке", самой популярной команде в стране. Не все могут справиться с давлением, которое там оказывается на игроков, тренеров, руководство. В "Спартаке" давно потеряли нить управления командой", — передает слова Непомнящего "Чемпионат".
По итогам первой части сезона 2025/2026 "Спартак" с 29 очками занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, "Динамо" с 21 баллом располагается на 10-й строчке таблицы.
Непомнящий рассказал, какие тренеры нужны "Спартаку" и "Динамо"
Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о ситуации с тренерами в московских "Спартаке" и "Динамо".
Фото: ФК "Спартак"