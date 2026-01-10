Кисляк поделился эмоциями от выигранных трофеев с ЦСКА

За первую команду армейцев Кисляк выступает с 2023 года.
"Самый запоминающийся момент в карьере? Все мы любим трофеи, поэтому пока что два выигранных трофея с ЦСКА вызвали положительные эмоции", — передает слова Кисляка "Матч ТВ".
Матвей Кисляк является обладателем Кубка и Суперкубка России в составе ЦСКА. За армейскую команду Кисляк отыграл 69 матчей, забил 10 мячей и отдал 6 результативных передач. Контракт Матвея с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 20 млн евро.
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк выделил самые запоминающиеся моменты в своей карьере.
Фото: ПФК ЦСКА