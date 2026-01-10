Агент сообщил о будущем Уткина в "Балтике"

Тимофей Бердышев, агент полузащитника Даниила Уткина, рассказал, останется ли футболист в калининградской "Балтике".
Фото: ФК "Балтика"
Уткин перешел в "Балтику" из "Ростова" в июле 2025 года на правах аренды до конца сезона 2025/2026. Большую часть первого отрезка сезона Даниил пропустил из-за травмы колена.

"Мы обсуждаем, поедет ли Уткин на первый сбор с "Балтикой", пока нет понимания. Если тренер говорит, что ему игрок не нужен, то мы найдем компромисс с клубом и футболистом. Даниил хочет играть в футбол, а не с кем?то спорить и соревноваться", — отметил Бердышев в беседе с "Матч ТВ".

Уткин провел за "Балтику" 2 матча, в которых не отметился результативными действиями.

