"Думаю, что теперь даже "Зенит" не будет разбрасываться деньгами. Большие трансферы они делать не будут, сейчас все начали считать деньги. Понятно, что они будут приобретать футболистов, но не за 20–25 миллионов. Не жду, что и остальные команды будут тратить, как хотят. Все будут работать точечно, без больших трат", — сказал Сафонов.
Ранее информацию о смене финансового курса подтвердил Андрей Аршавин, занимающий пост заместителя председателя правления "Зенита". По его словам, оптимизация бюджета не скажется на распределении игрового времени и не приведет к увеличению роли российских футболистов в составе.
Агент Сафонов уверен, что "Зенит" больше не будет тратить много денег
Известный футбольный агент Алексей Сафонов в беседе с Rusfootball.info высказался о "Зените".
Фото: ФК "Зенит"