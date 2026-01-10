Булатов высказался о возможном продлении контракта Денисова со "Спартаком"

В системе "Спартака" Денисов выступает с 2019 года.
"Конечно, я поддерживаю его продление. Правильное решение клуба, учитывая, что еще может быть ужесточение лимита. Денисов более-менее прибавляет. Последние полгода стабильно отыграл, быстрый, резкий, в атаку хорошо подключается", — передает слова Булатова Metaratings.
Даниил Денисов провел за "Спартак" 139 матчей, забил один мяч и отдал 11 результативных передач, включая 25 игр и один ассист в первой части сезона 2025/2026.
Текущее соглашение защитника с красно-белыми рассчитано до 30 июня 2026 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 4 млн евро.
Бывший футболист "Спартака" Виктор Булатов поделился мнением о потенциальном продлении соглашения с защитником красно-белых Даниилом Денисовым.
Фото: ФК "Спартак"