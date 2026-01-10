Новичок "Оренбурга" присоединится к команде во вторник - источник

Стало известно, когда аргентинский вингер прибудет в расположение своего нового клуба.
Фото: Getty Images
По данным источника, новичок "Оренбурга" Дамиан Пуэбла присоединится к команде на сборах во вторник, 13 января, чтобы пройти медицинский осмотр и подписать контракт с клубом.

Напомним, ранее сообщалось, что оренбуржцы подпишут 23-летнего вингера из аргентинского "Институто" до лета 2029 года за 1 миллион долларов.

В составе "Институто" крайний нападающий провел 70 матчей, забил 13 мячей и сделал 4 результативные передачи.

Источник: "СЭ"

