По данным источника, новичок "Оренбурга" Дамиан Пуэбла присоединится к команде на сборах во вторник, 13 января, чтобы пройти медицинский осмотр и подписать контракт с клубом.
Напомним, ранее сообщалось, что оренбуржцы подпишут 23-летнего вингера из аргентинского "Институто" до лета 2029 года за 1 миллион долларов.
В составе "Институто" крайний нападающий провел 70 матчей, забил 13 мячей и сделал 4 результативные передачи.
Источник: "СЭ"
Новичок "Оренбурга" присоединится к команде во вторник - источник
Стало известно, когда аргентинский вингер прибудет в расположение своего нового клуба.
Фото: Getty Images