"Рано говорить, что Артига уже в "Рубине". Франк покинул свой клуб, понимаю, что это вызывает мысли: "Он уже близок". Определенные моменты есть, но у Артиги несколько предложений. Что-то конкретное станет ясно через два-три дня", - сказал Селюк.
Ранее сообщалось о том, что сегодня, 10 января, Франк Артига покинул пост главного тренера "Петру Атлетику" из чемпионата Анголы, который занимал с лета 2025 года.
Напомним, в России 49-летний испанский специалист возглавлял московскую "Родину" и подмосковные "Химки".
Источник: "Чемпионат"
Агент Артиги прокомментировал информацию о скором назначении тренера в "Рубин"
Дмитрий Селюк, агент Франка Артиги, отреагировал на новость о назначении специалиста главным тренером "Рубина".
Фото: ФК "Химки"