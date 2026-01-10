Агент Артиги прокомментировал информацию о скором назначении тренера в "Рубин"

Дмитрий Селюк, агент Франка Артиги, отреагировал на новость о назначении специалиста главным тренером "Рубина".
Фото: ФК "Химки"
"Рано говорить, что Артига уже в "Рубине". Франк покинул свой клуб, понимаю, что это вызывает мысли: "Он уже близок". Определенные моменты есть, но у Артиги несколько предложений. Что-то конкретное станет ясно через два-три дня", - сказал Селюк.

Ранее сообщалось о том, что сегодня, 10 января, Франк Артига покинул пост главного тренера "Петру Атлетику" из чемпионата Анголы, который занимал с лета 2025 года.

Напомним, в России 49-летний испанский специалист возглавлял московскую "Родину" и подмосковные "Химки".

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится