По словам функционера, ключевым фактором в подобных сравнениях остаётся стабильность.
- Уровень игрока определяется тем, насколько он не опускает свою планку, то есть стабильностью! Пока, к сожалению, Батраков этой стабильностью не отличается. Он сильный игрок, и временами он выглядит лучше Головина, но Александр - стабильный игрок! - цитирует Наумова "Советский спорт".
Батраков в этом сезоне провёл 23 матча во всех турнирах, записав на свой счёт 15 забитых мячей и шесть голевых передач. Его контракт с "Локомотивом" действует до лета 2029 года.
"Локомотив" в текущем сезоне набрал 37 баллов и идёт в тройке лидеров чемпионата России. РПЛ, напомним, возобновится в конце февраля.
Наумов: Батраков временами выглядит лучше Головина
Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов поделился мнением о полузащитнике железнодорожников Алексее Батракове и сравнил его с игроком "Монако" Александром Головиным.
Фото: ФК "Локомотив"