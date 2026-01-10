По его мнению, сделка получилась прагматичной и выгодной для всех сторон.
- По факту, "Зенит" отбил средства, вложенные в Жерсона летом. Мы понимали, что переходит хороший, качественный футболист. Человек, который играет в сборной Бразилии. Вопрос только в том, что он не захотел играть. Насколько я знаю, саудиты предлагали ему более крупный контракт, и знаю, что внутри клуба Жерсон не изъявлял какого-то желания играть за лучший клуб страны, - цитирует Гасилина Metaratings.ru.
Напомним, бразильский хавбек пополнил состав петербургской команды летом прошлого года, перейдя из "Фламенго". Футболист провёл за "сине-бело-голубых" 15 матчей, в которых дважды поразил ворота соперников. 10 января питерцы официально сообщили о продаже игрока в "Крузейро".
"Зенит" с 39 баллами в активе идет вторым в чемпионате России. После зимней паузы коллектив Сергея Семака дома примет "Балтику" в 19-м туре.
Гасилин: Жерсон в "Зените" не изъявлял желания играть за лучший клуб России
Экс-форвард "Зенита" Алексей Гасилин высказался о переходе полузащитника Жерсона из петербургского клуба в бразильский "Крузейро".
Фото: ФК "Зенит"