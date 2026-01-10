По его мнению, петербургский клуб сумел избежать финансовых потерь, однако с игровой точки зрения расставание с футболистом нельзя назвать безболезненным.
- Хорошо, что "Зенит" не потерял в деньгах. Жерсон - большой талант, но он не сумел и не успел показать свой уровень. Это показывает, что одного таланта недостаточно для игры в конкретном клубе. Есть и другие факторы. Мне жаль, что Жерсон не заиграл в "Зените", - цитирует агента Metaratings.ru.
10 января "Зенит" официально сообщил, что бразильский хавбек продолжит карьеру на родине. За российский клуб футболист выступал на протяжении полугода. В его активе в общей сложности два забитых мяча в 15 поединках.
"Хорошо, что "Зенит" не потерял в деньгах": агент высказался о трансфере Жерсона
Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал переход полузащитника Жерсона из "Зенита" в бразильский "Крузейро".
Фото: ФК "Зенит"