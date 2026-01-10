Il Messaggero: "Зенит" не смог договориться с "Лацио" по защитнику

"Лацио" отказался рассматривать предложение "Зенита" по защитнику Нуну Таварешу.
Как сообщает Il Messaggero, римский клуб не устроили условия, предложенные петербуржцами.

Речь шла об аренде футболиста за 1 миллион евро с последующим правом выкупа за 12 миллионов. Руководство "Лацио" решило отклонить этот вариант.

Нуну Тавареш выступает за "Лацио" с лета 2024 года. Изначально римляне арендовали игрока у "Арсенала", а спустя год оформили полноценный трансфер за 6 миллионов евро.

"Зенит" после 18 туров текущего сезона РПЛ занимает второе место в турнирной таблице, набрав 39 очков.

