Ранее сообщалось, что новый главный тренер турецкой команды намерен делать упор на более молодых футболистов, из-за чего позиции россиянина в клубе могут ослабнуть. По мнению Дьякова, возвращение Джикии в "Спартак" выглядит маловероятным.
- Вообще не верю, что "красно-белые" захотят его вернуть в команду. "Спартаку" не нужен ещё один центральный защитник. Если говорить о других клубах РПЛ, то Джикия может быть им интересен, - передаёт слова Дьякова "Советский спорт".
В текущем сезоне Георгий Джикия провёл 13 матчей за "Антальяспор", отметился двумя забитыми мячами и получил три жёлтые карточки.
Напомним, ранее защитник уже выступал за "Спартак" и побеждал с ним в РПЛ и Кубке страны.
Дьяков считает, что "Спартак" не вернёт Джикию
Бывший защитник московского "Динамо" Виталий Дьяков высказался о будущем Георгия Джикии, который может покинуть "Антальяспор".
Фото: ФК "Спартак"