Агент Барриоса не подтвердил, что игрок продлит контракт с "Зенитом"

"Еще рано говорить о продлении контракта, но Вильмар доволен в "Зените", и "Зенит" доволен им. Но я этим не говорю и не подтверждаю, что будет продление", - приводит слова агента Metaratings.
Вильмар Барриос выступает за "Зенит" с февраля 2019 года. Действующее трудовое соглашение 32-летнего опорного полузащитника с петербургским клубом рассчитано до лета 2027 года.
В текущем сезоне хавбек провел за сине-бело-голубых 20 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых отметился одной результативной передачей.
Луис Фелипе Поссо, агент хавбека "Зенита" Вильмара Барриоса, ответил на вопрос о возможной пролонгации соглашения.
Фото: ФК "Зенит"