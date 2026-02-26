"Ноттингем Форест" дома уступил "Фенербахче", но вышел в 1/8 Лиги Европы

"Ноттингем Форест" уступил "Фенербахче" в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги Европы (1:2).

Фото: УЕФА

Гости открыли счёт в середине первого тайма благодаря точному удару Керема Актюркоглу. В начале второго тайма нападающий реализовал пенальти и оформил дубль. Спустя двадцать минут Каллум Хадсон-Одои сократил разницу в счёте, однако уйти от поражения клубу не удалось.



Английская команда благодаря победе в первой игре со счётом 3:0 пробилась в 1/8 финала Лиги Европы.