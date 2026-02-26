Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Зенит
19:30
БалтикаНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Факел
17:00
УралНе начат
КАМАЗ
18:00
Арсенал ТулаНе начат

Болельщику "Овьедо" грозит тюрьма за расистские оскорбления Мбаппе - источник

Болельщик "Овьедо", допустивший расистские оскорбления в адрес Килиана Мбаппе, может понести уголовное наказание.
Фото: AS
Инцидент произошёл 24 августа во время матча 2-го тура Ла Лиги, в котором "Реал" на выезде обыграл "Овьедо" со счётом 3:0. После гола французского нападающего на 37-й минуте один из фанатов хозяев начал изображать обезьяну жестами и звуками.

Как пишет La Vanguardia, прокуратура требует приговорить нарушителя к одному году лишения свободы. Кроме того, сторона обвинения настаивает на выплате компенсации футболисту в размере 2000 евро.

Сообщается, что во время матча обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится