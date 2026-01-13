В "Оренбурге" высказались о возможном переходе Еременко

"На данный момент нет четких договоренностей с Романом Алексеевичем Еременко. Контакт был. Но договоренности о том, что он летит с командой на сбор, пока нет. Если что-то изменится, клуб проинформирует дополнительно", - цитирует Аракеляна ТАСС.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что 38-летний полузащитник Роман Еременко присоединится к "Оренбургу" на первом сборе команды в Турции. Позднее в прессе сообщалось, что игрок начал получать угрозы из-за возможного перехода в стан российского клуба.
Еременко играл в России с 2011 по 2021 год, защищая цвета казанского "Рубина", "Ростова", а также московских ЦСКА и "Спартака". Всего в РПЛ хавбек провел 180 матчей, в которых отметился 39 голами и 27 результативными пасами.
Заместитель директора по коммерции и коммуникации "Оренбурга" Юрий Аракелян поделился информацией о переговорах с полузащитником Романом Еременко.
Фото: ФК "Гнистан"