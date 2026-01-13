По информации источника, все условия трансфера уже согласованы, кроме суммы отступных. Оформление перехода задерживается из-за руководства ПАОКа. Предполагаемая стоимость трансфера составляет чуть более 3 миллионов евро.
Игрок перешёл в "Зенит" из "Сочи" летом 2024 года. В нынешнем сезоне защитник сборной Словении провёл 17 матчей в Российской Премьер-лиге и три встречи в Кубке России.
Источник: "Советский спорт"
ПАОК практически согласовал трансфер игрока "Зенита" - источник
Фото: ФК "Зенит"