ПАОК практически согласовал трансфер игрока "Зенита" - источник

Защитник "Зенита" Ваня Дркушич может продолжить карьеру в Греции - словенец близок к переходу в ПАОК из Салоников.
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, все условия трансфера уже согласованы, кроме суммы отступных. Оформление перехода задерживается из-за руководства ПАОКа. Предполагаемая стоимость трансфера составляет чуть более 3 миллионов евро.

Игрок перешёл в "Зенит" из "Сочи" летом 2024 года. В нынешнем сезоне защитник сборной Словении провёл 17 матчей в Российской Премьер-лиге и три встречи в Кубке России.

Источник: "Советский спорт"

