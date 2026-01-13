Об этом информирует ESPN. Отмечается, что московский клуб готов отпустить 26-летнего игрока. "Интернасьонал" хочет арендовать нападающего, прописав в соглашении пункт о возможном выкупе прав на футболиста.
Алеррандро защищает цвета "армейцев" с февраля 2025 года. Он провел 28 матчей за столичную команду, забил два мяча и оформил два ассиста на партнёров.
ЦСКА имеет в активе 36 баллов и идёт четвёртым в чемпионате России.
ESPN: ЦСКА готов отпустить нападающего в бразильский клуб
Фото: ПФК ЦСКА