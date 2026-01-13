ESPN: ЦСКА готов отпустить нападающего в бразильский клуб

Форвард ЦСКА Алеррандро может продолжить карьеру в "Интернасьонале".
Фото: ПФК ЦСКА
Об этом информирует ESPN. Отмечается, что московский клуб готов отпустить 26-летнего игрока. "Интернасьонал" хочет арендовать нападающего, прописав в соглашении пункт о возможном выкупе прав на футболиста.

Алеррандро защищает цвета "армейцев" с февраля 2025 года. Он провел 28 матчей за столичную команду, забил два мяча и оформил два ассиста на партнёров.

ЦСКА имеет в активе 36 баллов и идёт четвёртым в чемпионате России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится