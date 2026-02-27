Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Зенит
19:30
БалтикаНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Факел
1 - 0 1 0
УралЗавершен
КАМАЗ
0 - 1 0 1
Арсенал Тула2 тайм

Губерниев рассказал, в какие две команды РПЛ верит сильнее прочих

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отметил два коллектива Российской Премьер-Лиги, с которыми связаны его самые большие ожидания.
Фото: ФК "Локомотив"
Этими командами являются "Локомотив" и "Балтика". Губерниев отметил максимализм главного тренера калининградцев Андрея Талалаева.

"Конечно, мы ждём потрясающую чемпионскую гонку.

Особенно я верю в "Локомотив" и "Балтику" Талалаева.

Философия "Локомотива" — отличный тренер Галактионов, вера в наших парней, и это очень важно. А Талалаев правильно сказал, что цель "Балтики" — первое место. Заниматься спортом надо, чтобы стать чемпионом. И вот этот максимализм Талалаева, его образование и методики позволят штурмовать самые высокие места", — отметил Губерниев в беседе с "Матч ТВ".

После 18 туров "Локомотив" с 39 очками занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, "Балтика" с 35 баллами идёт на 5-й строчке.

Сегодня, 27 февраля, подопечные Талалаева сыграют в гостях с "Зенитом" (2-е место, 39 очков). Встреча стартует в 19:30 мск.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится