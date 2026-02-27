Губерниев рассказал, в какие две команды РПЛ верит сильнее прочих

"Конечно, мы ждём потрясающую чемпионскую гонку.
Особенно я верю в "Локомотив" и "Балтику" Талалаева.
Философия "Локомотива" — отличный тренер Галактионов, вера в наших парней, и это очень важно. А Талалаев правильно сказал, что цель "Балтики" — первое место. Заниматься спортом надо, чтобы стать чемпионом. И вот этот максимализм Талалаева, его образование и методики позволят штурмовать самые высокие места", — отметил Губерниев в беседе с "Матч ТВ".
После 18 туров "Локомотив" с 39 очками занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, "Балтика" с 35 баллами идёт на 5-й строчке.
Сегодня, 27 февраля, подопечные Талалаева сыграют в гостях с "Зенитом" (2-е место, 39 очков). Встреча стартует в 19:30 мск.