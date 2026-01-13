Семин: "Зенит" остается главным претендентом на победу во всех турнирах

"Трансферы футболистов – это решения главного тренера. Семак видит, каким должен быть "Зенит". Но он всегда справлялся с задачами. Почему сейчас не должен справиться? "Зенит" остается одним из главных претендентов на победу во всех турнирах", - цитирует Семина Metaratings.
По итогам 18 сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл. Команда Сергея Семака уступила московскому "Динамо" в двухматчевом противостоянии в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России и сыграет с калининградской "Балтикой" в нижней сетке турнира.
По итогам прошлого сезона сине-бело-голубые стали серебряными призерами чемпионата страны, действующим чемпионом является "Краснодар".
Российский тренер Юрий Семин оценил перспективы петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"