Кузьмичев вернулся в "Локомотив" из аренды в "Родине"

Об этом сообщила пресс-служба "Родины". Отмечается, что игрок вновь пополнил состав "Локомотива", поскольку арендное соглашение, действовавшее между футбольными клубами, завершилось. За "Родину" Иван Кузьмичёв вышел на поле в 14 матчах, но не отметился результативными действиями.
"Родина" выступает в Первой лиге. На данный момент команда занимает третье место в турнирной таблице, набрав 36 очков после 21 тура.
"Локомотив" ушел на зимнюю паузу в РПЛ на третьем месте в турнирной таблице. В активе команды 37 очков после 18-ти туров. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет три очка. Ранее стало известно, что железнодорожников покинул полузащитник и капитан команды Дмитрий Баринов, подписав контракт с ЦСКА.