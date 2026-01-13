"С детьми все в порядке, есть остаточные проблемы с животами. Многие действительно отравились на сборах, больше ничего не могу сказать", – приводит слова Зобнина "Матч ТВ".
Ранее сообщалось, что футболисты и сотрудники академии Зобнина отравились в Сочи во время зимнего сбора. Из-за инцидента тренерский штаб вместе с воспитанниками приняли решение досрочно покинуть курорт.
Зобнин выступает за "Спартак" с лета 2016-го года. В декабре 2025 года красно-белые продлили трудовое соглашение с полузащитником до 2027 года. Вместе с московской командой 31-летний футболист выиграл чемпионат России и стал обладателем Кубка страны.
На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками.
Зобнин рассказал о состоянии детей после массового отравления в Сочи
Фото: ФК "Спартак"