"Наверное, этот вопрос точно не будет на повестке. Дима перешел в большой клуб, у которого серьезные задачи, борьба за чемпионство. Он точно планирует отработать свой контракт в армейском клубе", — приводит слова Кузьмичева "Матч ТВ".
Баринов перешел из "Локомотива" в ЦСКА во вторник, 13 января. 29-летний полузащитник заключил трудовое соглашение с армейцами до лета 2029 года.
Дмитрий Баринов провел всю карьеру в "Локомотиве". Он является воспитанником академии "Локомотива" и дебютировал за основной состав команды в 2015 году. С 2019 года полузащитник был капитаном железнодорожников. На его счету 274 матча за красно-зеленых, в которых он забил 13 голов и оформил 27 ассистов. Вместе с "Локомотивом" Баринов стал чемпионом России, три раза завоевал Кубок страны и один раз - Суперкубок.
Агент Баринова: вопрос выступления в Европе точно не будет на повестке
Спортивный агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова, ответил на вопрос о возможном выступлении футболиста в Европе.
Фото: ФК "Локомотив"