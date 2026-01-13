Представитель Баринова заявил, что "Локомотив" не сдержал слово, данное футболисту

Сегодня, 13 января, было официально объявлено о трансфере Баринова в стан армейской команды за 2 млн евро.
"Решение было принято, когда клуб фактически выставил Дмитрия на трансфер. Уже велись переговоры с ЦСКА, и в какой-то момент даже была согласована сумма перехода. Однако в последний момент "Локомотив" изменил решение и сообщил Дмитрию, что ему предложат новый контракт — как минимум на прежних условиях. Но слово не сдержал, и в итоге контракт предложили с понижением зарплаты на 40 процентов. Именно из-за такого отношения было принято решение о переходе в другую команду", — сказал Кузьмичев "Спорт-Экспрессу".
Дмитрий Баринов является воспитанником "Локомотива". За первую команду железнодорожников он выступал с 2015 года. Он провел в ее составе 274 матча, в которых забил 13 мячей и отдал 27 результативных передач, выиграв с коллективом чемпионат, три Кубка и Суперкубок России.
Контракт Баринова с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2029 года.
