Ловчев оценил обмен Гонду на Дивеева

Накануне защитник Игорь Дивеев перешел из ЦСКА в "Зенит" за 2 млн евро, нападающий Лусиано Гонду перебрался в обратном направлении на правах свободного агента.
"Дивеев был основным игроком ЦСКА, а у "Зенита" есть некие проблемы в обороне. "Зенит" взял российского защитника, им нужен был игрок с нашим паспортом. Гонду не так много играл в Петербурге, поэтому он и согласился на переход. У ЦСКА Дивеев хорошо проявлял себя не только в обороне, но и забивал голы в атаке. Думаю, "Зенит" чуть больше выиграл от этого обмена", — передает слова Ловчева Metaratings.
Контракт Игоря Дивеева с "Зенитом" рассчитан до 30 июня 2029 года, соглашение Лусиано Гонду с ЦСКА истекает 30 июня 2030-го.