"Иуда": форвард "Зенита" обратился к Баринову

Нападающий в шутливой форме оставил сообщение под публикацией игрока армейского клуба в социальных сетях.
После официального объявления о переходе Баринов опубликовал пост, в котором объяснил своё решение и подчеркнул, что не считает себя предателем. В ответ на эту запись Соболев написал одно слово - "Иуда", сопроводив комментарий эмодзи в виде сердца и смеха.
Сам Баринов не оставил сообщение без ответа и отреагировал на сообщение коротким комментарием "Сашка", добавив эмодзи со смехом и объятиями.
Ранее Дмитрий Баринов был капитаном "Локомотива". 13 января было официально объявлено о его переходе в ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"