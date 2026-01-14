"Иуда": форвард "Зенита" обратился к Баринову

Форвард петербургского "Зенита" Александр Соболев прокомментировал трансфер полузащитника Дмитрия Баринова из "Локомотива" в ЦСКА.
Нападающий в шутливой форме оставил сообщение под публикацией игрока армейского клуба в социальных сетях.

После официального объявления о переходе Баринов опубликовал пост, в котором объяснил своё решение и подчеркнул, что не считает себя предателем. В ответ на эту запись Соболев написал одно слово - "Иуда", сопроводив комментарий эмодзи в виде сердца и смеха.

Сам Баринов не оставил сообщение без ответа и отреагировал на сообщение коротким комментарием "Сашка", добавив эмодзи со смехом и объятиями.

Ранее Дмитрий Баринов был капитаном "Локомотива". 13 января было официально объявлено о его переходе в ЦСКА.

