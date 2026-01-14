Глушаков вспомнил собственный опыт смены клубной прописки и рассказал, как стоит реагировать на возможную критику со стороны болельщиков.
– Улыбаемся и машем ручкой (смеётся), - цитирует Глушакова "Матч ТВ".
Армейский клуб официально объявил о трансфере Баринова вчера, 13 января. Полузащитник заключил с красно-синими контракт, рассчитанный до завершения сезона-2028/2029. 29-летний хавбек является воспитанником "Локомотива".
Экс-капитан "Спартака" Глушаков дал совет Баринову после перехода в ЦСКА
Экс-игрок "Локомотива" и "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал решение Дмитрия Баринова продолжить карьеру в ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"