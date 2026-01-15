Угаров: наши клубы не готовы конкурировать в Лиге чемпионов

Перспективы российских клубов в еврокубках после возможного возвращения на международную арену вызывают сомнения у бывшего игрока "Зенита" Дениса Угарова.
Фото: ФК "Зенит"
Экс-полузащитник считает, что многолетний перерыв в участии в европейских турнирах может серьёзно сказаться на уровне конкуренции.

- Ну как наши клубы будут конкурировать в Лиге чемпионов, если они не играют здесь в полную силу? Посмотрите на легионеров "Зенита", они пешком ходят. Если завтра разрешат играть, они будут в порядке? Нет, конечно, - цитирует эксперта "Евро-Футбол.Ру".

Российские клубы не участвуют в международных соревнованиях с февраля 2022 года - решение было принято ФИФА и УЕФА.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков допускал, что возвращение команд из России на международную арену возможно не ранее 2027 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится