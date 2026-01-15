"Зенит" готов потратить 20 млн евро на полузащитника из Бразилии - источник

Зенит " хочет заполучить атакующего полузащитника бразильского "Ред Булл Брагантино" Джон Джона и находится в диалоге с клубом по условиям потенциального трансфера.

Фото: Getty Images

По информации журналиста Вене Казагранде, российская сторона уже обозначила условия сделки, предложив за 23-летнего футболиста 20 миллионов евро. Обсуждение продолжается, стороны пока не пришли к соглашению.



Ранее сообщалось, что руководство бразильского клуба оценивает своего игрока выше и рассчитывает выручить за него около 25 миллионов евро.



В минувшем сезоне Джон Джон был одним из ключевых игроков команды, отметившись 10 забитыми мячами и семью результативными передачами в 34 матчах чемпионата Бразилии.