"Делай так, как считаешь нужным": Павлюченко обратился к Баринову

Роман Павлюченко поддержал решение Дмитрия Баринова сменить клуб и продолжить карьеру в ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"
Экс-форвард "Спартака" обратился к полузащитнику после его ухода из "Локомотива", оставив сообщение под прощальной публикацией игрока.

- Братец, это твой личный футбольный путь, твоя личная жизнь, делай так, как считаешь нужным! Ты всем всё доказал, красавец. Удачи! - написал Павлюченко.

ЦСКА официально объявил о подписании Баринова 13 января. Хавбек является воспитанником системы "Локомотива" и провёл всю карьеру в составе железнодорожников.

В этом сезоне РПЛ ЦСКА с 36 баллами в копилке идёт на четвёртой строчке, а "Локомотив", набрав 37 очков, занимает третье место.

