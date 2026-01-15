"Делай так, как считаешь нужным": Павлюченко обратился к Баринову

Экс-форвард "Спартака" обратился к полузащитнику после его ухода из "Локомотива", оставив сообщение под прощальной публикацией игрока.
- Братец, это твой личный футбольный путь, твоя личная жизнь, делай так, как считаешь нужным! Ты всем всё доказал, красавец. Удачи! - написал Павлюченко.
ЦСКА официально объявил о подписании Баринова 13 января. Хавбек является воспитанником системы "Локомотива" и провёл всю карьеру в составе железнодорожников.
В этом сезоне РПЛ ЦСКА с 36 баллами в копилке идёт на четвёртой строчке, а "Локомотив", набрав 37 очков, занимает третье место.