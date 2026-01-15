За самарскую команду Лепский выступает на правах аренды из московского "Динамо".
"Хотел бы я вернуться в "Динамо"? Здесь я играю, мне доверяет тренер, а там не доверяли. Возможно, у Гусева другая позиция, но идти в какое-то неведение сейчас не хочется. Мне скоро будет 21, самый расцвет сил, когда надо играть, а не просиживать на лавке.
Те, с кем я тренировался и играл в "Динамо", все сейчас сидят в запасе. Спасибо "Крыльям Советов", что доверяют мне. В этом сезоне я сыграл больше, чем за все предыдущие", — передает слова Лепского "Евро-Футбол.Ру".
Иван Лепский является воспитанником "Динамо". За первую команду бело-голубых он выступал с 2023 по 2024 год, провел в ее составе 10 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
В составе "Крыльев Советов" в первой части сезона 2025/2026 защитник отыграл 19 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых забил один мяч. Аренда Лепского в самарском клубе рассчитана до 30 июня 2026 года.
Лепский рассказал, собирается ли возвращаться в "Динамо"
Защитник "Крыльев Советов" Иван Лепский поделился своими карьерными ожиданиями.
Фото: ФК "Крылья Советов"