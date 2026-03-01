Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо
4 - 0 4 0
Крылья СоветовЗавершен
Ахмат
1 - 0 1 0
ЦСКАЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 1 1 1
Волга УлЗавершен
Чайка
1 - 3 1 3
СКА-ХабаровскЗавершен
Черноморец
0 - 2 0 2
ТорпедоЗавершен

"Бетис" упустил победу в дерби с "Севильей"

Матч 26-го тура Ла Лиги между "Бетисом" и "Севильей" завершился результативной ничьей - 2:2.
Фото: Getty Images
Хозяева повели в счёте благодаря голам Энтони на 16-й минуте и Альваро Фигальдо на 37-й. После перерыва "Севилья" сумела отыграться: на 65-й минуте отличился Алексис Санчес, а на 85-й Айзек Ромеро восстановил равновесие.

После этого тура "Бетис" с 43 очками занимает пятое место в чемпионате Испании, тогда как "Севилья" с 30 баллами располагается на 11-й позиции.

