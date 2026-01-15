Батраков рассказал, сколько тратит в месяц

Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков ответил на вопрос о ежемесячных тратах.
Фото: РИА Новости
"Все сильно зависит от покупок. В Новый год ты приобретаешь подарки, и расходы выходят за обычные рамки. У меня нет какого-то фиксированного порога: в один месяц это может быть 100 тысяч, в другой — 250, а иногда и больше, особенно в праздники", — приводит слова Батракова "Советский спорт".

Батракову 20 лет. Он является лидером гонки бомбардиров РПЛ с 11 голами. Ранее полузащитник был признан лучшим футболистом России в 2025 году по версии журнала "Футбол".

В нынешнем сезоне Батраков вышел на поле в 23 матчах, в которых записал на свой счет 15 голов и отдал 6 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его трансефрную стоимость в 25 миллионов евро.

"Локомотив" идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. После 18-ти туров команда набрала 37 очков и отстает от лидирующего "Краснодара" на три очка.

