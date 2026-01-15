Мостовой: почему Талалаев с "Химками" такие места не занимал?

"Таких примеров много, когда команда хорошо проводит первую часть сезона. Чего он с "Химками" такие места не занимал? А с "Торпедо", "Ахматом"? Там он вылетал, его отовсюду выгоняли. Сейчас это единичный случай, так всегда бывает в футболе. Тот же "Альбасете" один раз может обыграть "Реал", и что теперь?", - сказал Мостовой "Матч ТВ".
Андрей Талалаев является главным тренером "Балтики" с начала сентября 2024 года. В текущем сезоне под его руководством калининградский клуб занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда провела 18 матчей, одержала 9 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение в лиге.
Ранее российский специалист возглавлял "Химки", "Крылья Советов", "Ахмат", "Торпедо" и другие клубы.
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался об Андрее Талалаеве.
Фото: ФК "Торпедо"