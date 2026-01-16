- Они хотели, чтобы амбициозный человек что-то там из себя представил. Но, как выяснилось, с футболистами другого сорта не все так гладко получается. Все-таки в московских клубах собраны более высококлассные футболисты. Это вам не "Ростов", - передаёт слова эксперта Legalbet.
Специалист возглавил столичную команду в июне 2025 года, однако уже осенью спустя несколько месяцев принял решение покинуть клуб. Сейчас команду как минимум до конца сезона будет тренировать Ролан Гусев.
"Динамо" имеет в копилке 21 балл и занимает десятую строчку в чемпионате России. РПЛ возобновится в конце февраля.
Силкин - о Карпине в "Динамо": это вам не "Ростов", там более высококлассные игроки
Экс-тренер "Динамо" Сергей Силкин прокомментировал короткий период работы Валерия Карпина в московском клубе и высказался о причинах неудачного осеннего отрезка "бело-голубых".
Фото: ФК "Динамо"