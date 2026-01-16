- Я не думаю, что футбольный клуб "Зенит" сильно потерял. Мне кажется, что они сделали хорошую сделку, провернули отличный трансфер. Это моё мнение, а какие суммы там - я не знаю, - передаёт слова эксперта "Советский спорт".
Сделка по Жерсону, как сообщалось ранее, оценивается в 27 млн евро, а еще до 3 млн "Зенит" может получить в виде бонусов.
В Петербург Жерсон приехал летом 2025 года из "Фламенго". В составе российской команды он успел провести 15 матчей и отметился двумя забитыми мячами.
Клуб с берегов Невы имеет в активе 39 баллов и идёт вторым в чемпионате России. После возобновления сезона коллектив Сергея Семака дома примет "Балтику", встреча пройдёт 27 февраля.
Радченко: "Зенит" не сильно потерял после ухода Жерсона
Дмитрий Радченко, в прошлом футболист "Зенита", высказался о переходе Жерсона в "Крузейро", отметив, что для "сине-бело-голубых" эта сделка выглядит удачной.
Фото: ФК "Зенит"