Ранее заместитель председателя правления "Зенита" по спортивному развитию Андрей Аршавин назвал проблемой, что тренерский штаб Сергея Семака редко бывает на матчах молодежных команд сине-бело-голубых.
"Проблема с молодежью у "Зенита" существует, но перед командой ставят самые высокие задачи. Они стараются брать больше опытных футболистов. Некогда Семаку молодежь наигрывать. Молодых отдают в аренду, тех, кто о себе заявит, "Зенит" заберет. Не думаю, что Семак и его штаб вообще не приходят на молодежку, но у него и без молодежи головной боли хватает", — сказал Колыванов "Советскому спорту".
По итогам первого отрезка сезона 2025/2026 "Зенит" с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Колыванов: Семаку некогда наигрывать в "Зените" молодежь
Бывший российский футболист Игорь Колыванов поделился мнением о воспитанниках "Зенита" и их шансах заиграть в первой команде.
Фото: ФК "Зенит"