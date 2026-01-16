Об этом сообщает Metaratings. Ранее журналист Херман Гарсия Грова сообщил, что красно-белые предложили "Боке" 7,7 млн евро за переход футболиста.
Эсекьель Себальос является воспитанником "Боки Хуниорс". За основную команду сине-золотых Себальос выступает с 2020 года. На данный момент в его активе — 127 матчей, 15 забитых мячей и 13 результативных передач в составе коллектива.
Контракт Эсекьеля рассчитан до 31 декабря 2026 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 7 млн евро.
"Спартак" не ведет переговоры по Себальосу — источник
Московский "Спартак" не намерен подписывать нападающего аргентинского клуба "Бока Хуниорс" Эсекьеля Себальоса.
Фото: Getty Images