"Васко да Гама" отказался продавать нападающего в "Зенит" за 35 млн евро - источник

По информации источника, "Зенит" предложил 35 миллионов евро за 19-летнего форварда "Васко да Гама" Райана, однако получил отказ.
Сообщается, что ранее английский "Борнмут" уже согласовал контракт с футболистом.
Райан - воспитанник "Васко да Гама". Его контракт рассчитан до конца 2028 года. В этом сезоне центральный нападающий отметился двумя забитыми голами в одном матче.
