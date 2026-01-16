Матчи Скрыть

"Васко да Гама" отказался продавать нападающего в "Зенит" за 35 млн евро - источник

Бразильцы отклонили предложение петербургского клуба.
Фото: Getty Images
По информации источника, "Зенит" предложил 35 миллионов евро за 19-летнего форварда "Васко да Гама" Райана, однако получил отказ.

Сообщается, что ранее английский "Борнмут" уже согласовал контракт с футболистом.

Райан - воспитанник "Васко да Гама". Его контракт рассчитан до конца 2028 года. В этом сезоне центральный нападающий отметился двумя забитыми голами в одном матче.

Источник: Legalbet

