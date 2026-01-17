Первак: если Маркионьос хочет уйти из "Спартака", его надо отпускать и не думать

Ранее сообщалось, что белградский клуб готов заплатить за игрока 5 миллионов евро. По словам Первака, на решение футболиста может повлиять фактор знакомого тренера, однако многое будет зависеть от условий сделки и позиции "Спартака".
- Маркиньос уже работал со Станковичем в "Ференцвароше", может захотеть пойти к знакомому тренеру... Ещё надо понимать, какую сумму предложит "Црвена". Если Маркионьос хочет уйти, то его надо отпускать и не думать. Иначе он будет думать, что упустил какую-то возможность. Может быть, Маркиньос подумает, сравнит зарплаты и откажется, - цитирует Первака "Советский спорт".
В этом сезоне вингер принял участие в 20 матчах в составе "красно-белых", отметился пятью голами и оформил три ассиста на партнёров. Трудовой договор игрока с московским клубом рассчитан до середины 2029 года.
"Спартак" с 29 баллами в активе идёт на шестой строчке в чемпионате. После возобновления РПЛ команда сыграет против "Сочи", встреча пройдёт 1 марта.
